Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi'nin Satılacağı İddiaları Yalanlandı

Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi'nin Satılacağı İddiaları Yalanlandı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi'nin satılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Hastanenin özelleştirilmesi söz konusu değildir ve kamu bünyesinde hizmet vermeye devam edecektir.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' şeklindeki iddialar bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir. İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var