Korona vakaları yeniden artışa geçti! Hastalık belirtisi olarak 2 yeni semptom ortaya çıktı

Son 2 buçuk yıldır tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını, dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

Bu yıl etkisini azaltan ve insanlara rahat bir nefes aldıran salgın, Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede tekrar artışa geçti. Uzmanlar, sosyal mesafenin önemini hatırlatıp rehavete kapılınmaması konusunda uyarılarını tekrarlarken, bazı bilim insanları ise bilinen korona semptomları yerine yeni semptomların daha sık görülmeye başlandığını duyurdu.

BAŞ VE KAS AĞRISINA DİKKAT

Buna göre bilim insanları bedende ağrı hissedilmesinin erken dönem bir koronavirüs semptomu olduğunu açıklarken, "Bu ağrıları dikkate almak hastalığı erken dönemde tespit etmek ve zamanında gerekli önlemleri almayı da beraberinde getiriyor. Başınızda ve kaslarınızda ağrılar, Covid-19'un semptomları olabilir" ifadesini kullandı.

"AĞRILAR GENELDE KAFANIN İKİ YANINDA GÖRÜLÜYOR"

Baş ağrılarının koronavirüsün başında görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, bu ağrının 3 ile 5 gün devam ettiğine dikkat çekti. Koronavirüsün sebep olduğu baş ağrısının orta ve şiddetli olduğunu aktaran uzmanlar, üç tip ağrının olduğuna dikkat çekti. Bunların, başta nabız atışı gibi düzenli bir ağrı, bıçak saplanmış gibi bir ağrı ve sanki bir baskı oluyormuş gibi ağrı olduğu belirtildi. Uzmanlar, "Bu ağrılar genelde kafanın iki yanında görülüyor ve tek yerde oluşmuyor. Üstelik bu baş ağrıları sıradan ağrı kesicilere karşı da dayanıklı" yorumunu yaptı.

KAS AĞRISI GENELLİKLE OMUZ VE BACAKLARDA OLUYOR

Uzmanlar baş ağrılarının uzun Covid-19 sendromuyla da bağlantılı olduğuna dikkat çekerek kas ağrılarının da özellikle Omicron varyantıyla yayıldığını duyurdu. İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan haberde, "Covid-19 olan insanların kaslarında ağrı ve acı oluşuyor. Özellikle omuzlar ve bacaklar. Kas ağrısı, erken Covid-19 semptomlarından biri" yorumu yapıldı. Bu tür ağrıların ise hafif olduğu belirtilirken bu sebeple birçok hasta tarafından fark edilmediğine de vurgu yapıldı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde kas ağrılarının ise yaklaşık 2-3 gün sürdüğü belirtilirken yaşlı bireylerde ise bu sürenin daha uzun olabileceği belirtildi.

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