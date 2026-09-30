Korkuteli Devlet Hastanesi'ne atanan 4 yeni uzman doktor göreve başladı

Korkuteli Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan 4 yeni uzman doktor görevlerine başladı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yağmur Karaca, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayten Feyza Çoban Kızılkaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Karadağ Özdemir, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Atakan Özturan poliklinik hizmetlerine başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Berna Gencel, Korkuteli Devlet Hastanemize ataması yapılan 4 yeni doktorun ataması ile birlikte hastanenin kadrosunun arttığını belirterek, "İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz. En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla ihtiyacı olan herkese hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasın amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı