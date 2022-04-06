Korkunç keşif! Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini buldu
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İlaçların enfeksiyonlar üzerindeki etkisini araştıran bilim insanları, ilaçlara direnen mikropların, içeriğinde barındırdığı elementler nedeniyle daha ölümcül hale geldiğini tespit etti. Buna göre antiviral ilaçlarla etkileşime giren enfeksiyonların, daha da güçlendiği ve bu nedenle ölüme sebep olduğu belirtildi.
Bilim insanları, ilaçlara dirençli mikropların vücutta nasıl etki yarattığını ortaya koymak adına bir çalışma gerçekleştirdi. Aylar süren çalışmanın sonuçları da önceki günlerde açıklandı.
Bilim insanları, klinik ortamlarda gerçekleştirdikleri testlerde özellikle antibiyotik ve diğer etkili ilaçlara karşısında mikropların nasıl şekillendiğini araştırdı.
Buna göre Avustralyalı araştırmacılar, ilaca dirençli bakterilerin yayılmasının yaygın enfeksiyonlardan ölüm riskini artırdığını tespit etti. Yani, ilaçlara dirençli mikroplar, hastalardaki ölüm riskini ciddi oranda yükselterek ciddi tehlikelere neden oluyor.
İnsanlar, daha önce tedavi edilebilen yaygın enfeksiyonlardan ölüyor çünkü bu hastalıklara neden olan bakteriler tedaviye dirençli hale geliyor. Araştırmaya göre çocuklar ve yoksul ülkeler antimikrobiyal dirence (AMR) bağlı ölümlerde en kırılgan gruplar.
204 ülkeye ait hastaneler, önceki bilimsel çalışmalar ve diğer veri kaynaklarından alınan hasta kayıtlarını kullanan araştırmaya göre, AMR kaynaklı ölümlerin çoğuna, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsise yol açabilen kan dolaşımı enfeksiyonları neden oldu. MRSA (Metisiline dirençli Staphylococcus aureus bakterisi) özellikle ölümcülken, E. coli ve diğer birkaç bakteri türünün yüksek düzeyde ilaç direnciyle bağlantılı olduğu tespit edildi.