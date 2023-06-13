Konya'da şehit edilen doktorun adı sağlıklı hayat merkezine verildi

Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın adı Karatay ilçesinde yapımı tamamlanan sağlıklı hayat merkezine verildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Nakipoğlu Şehit Uzman Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında, görevi başında şehit edilen Karakaya'ya gösterilen vefadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

İnsanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde sunulacak en iyi hizmetin sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan Özkan, "Devletimizin, hükümetimizin sağlık kamu hizmetinin etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması yönünde üstün bir performans gösterdiğini görüyoruz." dedi.

Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, görevi başında şehit edilen Karakaya'nın isminin yaşatılmasına çok memnun olduklarını dile getirdi.

Sağlıkta şiddeti ve şiddete vesile olanları nefretle kınadığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Sağlıklı hayat merkezimiz bakanlığımızın koruyucu sağlık hizmeti önceliği göz önünde bulundurularak diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışma uzmanları, çocuk gelişim uzmanları, kanser tarama merkezi, koruyucu ağız diş sağlığı merkezi, sigara bırakma merkezi, gebe eğitim salonu olacak şekilde planlanmıştır. Burada 34 sağlık personeli görev yapmaktadır. Aile sağlığı merkezimizde ayrıca 5 aile hekimi, 4 aile sağlığı çalışanı ve 3 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda 7 gün 24 saat anlayışıyla ambulans hizmeti sunulmaktadır. Burada 12 paramedik ve acil tıp teknisyeni hizmet vermektedir. Bütünüyle sağlık kompleksimizde 58 sağlık çalışanımız bölgemize hizmet edecek."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi olarak 3 bölümden oluşan sağlık kompleksinin 2 bin 822 metrekare kapalı alana kurulu olduğunu söyledi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Özkan, Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanoğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ve Karakaya'nın mesai arkadaşları açılış kurdelesini kesti.