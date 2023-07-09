Konya'da Dağda Baygınlık Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde dağda baygınlık geçiren bir kişi, ambulans helikopterle yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki zirveye taşınarak hastaneye kaldırıldı. Ot toplamaya giden Ali Ünaldı'nın bayılması üzerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ambulansa ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopter istendi ve hasta Konya'ya sevk edildi.