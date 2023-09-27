Haberler ›› Sağlık ›› Konya'da balkondan düşen çocuk tedavi altına alındı

Konya'da balkondan düşen çocuk tedavi altına alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.