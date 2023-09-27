Konya'da balkondan düşen çocuk tedavi altına alındı
Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde balkondan düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
Karşıyaka Mahallesi Kemer Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu N.N.A, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çocuk, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralandığı öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık