Konya'da Ağabey ve Kardeş Aynı Anda Bypass Ameliyatı Oldu

Konya Farabi Hastanesi'nde koroner damar tıkanıklığı teşhisi konulan 67 yaşındaki Hacı Karakülah ve 72 yaşındaki ağabeyi Mustafa Karakülah, bir gün arayla başarılı bypass ameliyatı oldular. Her iki kardeş de ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Konya'da koroner damar tıkanıklığı teşhisi konulan ağabey ve kardeş, bir gün arayla gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aksaray'da yaşayan 67 yaşındaki 3 çocuk babası Hacı Karakülah'a nefes darlığı ve yorgunluk şikayetiyle başvurduğu hastanede, kalbi besleyen koroner damalarının tıkanmasından dolayı bypass ameliyatı olması gerektiği bildirildi.

Bunun üzerine Hacı Karakülah, ağabeyi 72 yaşındaki Mustafa Karakülah ile Konya Farabi Hastanesi'ne gitti.

Görüşme sırasında aynı şikayetlerin kendisinde de olduğunu söyleyen Mustafa Karakülah'a da tetkikler yapıldı.

Karakülah'ın yapılan testlerinde 4 damarının kardeşi gibi tıkalı olduğu, koroner bypass ameliyatı olması gerektiği bildirildi.

Bunun üzerine ameliyat olmaya karar veren ağabey ile kardeş, Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Özergin ve ekibinin başarılı operasyonuyla şikayetlerinden kurtuldu.

Ameliyat sonrası bir hafta hastanede gözlem altında tutulan kardeşler, taburcu edildi.

"Şu anda ikisi de çok sağlıklı, hiçbir problemimiz yok"

Prof. Dr. Özergin, AA muhabirine, Hacı Karakülah'ın ameliyat kararını vermiş şekilde kendilerine başvurduğunu söyledi.

Ameliyat için gün ayarladıklarına değinen Özergin, şöyle konuştu:

"Bu sırada kardeşi de daha öncesinde kalp sorunlarının ve aynı şikayetlerinin olduğunu belirtti. Bunun üzerine olayın ciddiyetini fark edip, kardiyoloji doktoru olan arkadaşıma yönlendirdim. Kardeşine refakatçi olarak gelen hastaya yaptığımız anjiyoda, 4 damarında bypass gerektiren darlıklar olduğunu tespit ettik. Onun için de ameliyat kararı verdik. İki kardeşin birer gün arayla, bypass ameliyatlarını yaptık. Kalbi durdurmadan yapılan bypass ameliyatları teknik olarak daha zor ve deneyim gerektiriyor. Ancak hasta açısından sonuçları daha iyi. Şu anda ikisi de çok sağlıklı, hiçbir problemimiz yok."

"Yoğun bakımdan çıkınca, odada birbirimize destek olduk"

Hacı Karakülah, ameliyat öncesinde yaşam kalitesinin ciddi ölçüde düştüğünü dile getirdi.

Daha önce kendisine anjiyo yapıldığını anlatan Karakülah, "Doktora birlikte geldiğim ağabeyimin de rahatsız olduğu belirlendi. Ameliyat için gün ayarladık. Ben ameliyat oldum, ertesi gün de ağabeyim ameliyat oldu. Bugün ikimiz kontrole geldik." diye konuştu.

Ağabey Mustafa Karakülah da kardeşi için geldikleri hastanede kalbe giden damalarının tıkandığını öğrendiğini söyledi.

Kardeşi ile ameliyat olmaya karar verdiklerini aktaran Karakülah, "İkimiz de ameliyat olduk. Yoğun bakımdan çıkınca, odada birbirimize destek olduk. Şimdi de ayaktayız." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Sağlık
