Kongo'da Ebola salgınında can kaybı 131'e yükseldi

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Ebola salgınında ölenlerin sayısı 131'e ulaştı. Yetkililer, toplam 435 vaka tespit edildiğini ve salgının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 131'e ulaştığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesi ile Kuzey-Kivu eyaletindeki Katwa bölgesinin de Ebola salgınından etkilendiğini açıkladı. Muyaya, Katwa'da 2 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi Goma'da ise 1 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Kongolu yetkililer, ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 131'e yükseldiğini belirterek, salgının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
