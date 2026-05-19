Kongo'da Ebola salgınında can kaybı 131'e yükseldi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Ebola salgınında ölenlerin sayısı 131'e ulaştı. Yetkililer, toplam 435 vaka tespit edildiğini ve salgının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesi ile Kuzey-Kivu eyaletindeki Katwa bölgesinin de Ebola salgınından etkilendiğini açıkladı. Muyaya, Katwa'da 2 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi Goma'da ise 1 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu.
salgının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.