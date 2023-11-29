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Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde köpek dışkıları tedirginlik yaratıyor

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Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin koridorlarında görülen köpek dışkıları vatandaşları tedirgin etti. Hastanenin içerisindeki köpeklerin hijyen ve sağlık açısından risk oluşturduğu belirtiliyor.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi koridorlarında köpek dışkısı

KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin koridorlarında görülen köpek dışkıları vatandaşları tedirgin etti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etili oldu. İzmit ilçesi Umuttepe yerleşkesinde yer alan Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, soğuk havalardan korunmak isteyen sokak köpekleriyle doldu. Hastanenin A Kapısı girişi ve kafeterya kısımlarında gezinen köpekler dışkılarını da yaptı. Koridorlarda görünen köpek dışkıları vatandaşları tedirgin etti. O anları kaydeden bir vatandaş, "İnsanlar buradan sağlık arıyor. Hastanenin içerisi köpek dolu, birkaç tanesini kovduk, geldik ve bu manzara ile karşılaştık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Burada kafeterya var, hijyenin ve sağlığın olması gereken yer" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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