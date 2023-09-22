Kocaeli Şehir Hastanesinde Görme Kaybı Şikayetiyle Yapılan Tetkiklerde 6,5 Santimlik Tümör Tespit Edildi

Kartepe ilçesinde yaşayan Selma Özmüş, görme kaybı şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde beyninde 6,5 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Yapılan başarılı ameliyat sonrasında hastalıktan kurtulan Özmüş, hayat kalitesini yeniden kazandı.

Kocaeli Şehir Hastanesinde görme kaybı şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde beyninde 6,5 santimlik tümör tespit edilen Selma Özmüş, geçirdiği ameliyat sayesinde hayat kalitesini düşüren hastalıktan kurtuldu.

Kartepe ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Özmüş, yaklaşık 3 yıl önce koku kaybı yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte de sağ gözünde görme sorunu oluşan Özmüş, o dönem kanser tedavisi gören kayınvalidesiyle ilgilendiği için hastaneye gitmeyi erteledi.

Şikayetlerinin artması üzerine gittiği doktorlar tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine yönlendirilen Özmüş'ün burada yapılan tetkiklerinde, beyninde 6,5 santimlik kitle tespit edildi. Beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Aykut Gökbel tarafından ameliyat edilen kadın hasta sağlığına kavuştu.

"Ameliyattan sonra yaşam konforum arttı"

Selma Özmüş, AA muhabirine, hastalığının yaşam kalitesini çok düşürdüğünü, koku ve görme kayıpları yaşadığını söyledi.

"Doktorum Aykut Bey benim için çok büyük şans." diyen Özmüş, "Gerçekten doktorumu kalbimin şurasına koyarım. O kadar çok seviyorum, beni hayata tekrar kattığı için. Yeniden doğmuşum gibi. Dünyaya yeniden geldim. Kendimi ifade edemiyordum bile. Kendimi sevmeyi öğrendim." dedi.

Hastalığının doktora gelmeden önce yaşamını olumsuz etkilediğini vurgulayan Özmüş, ameliyattan sonra yaşam konforunun arttığını, hareketlerini kısıtlayan hastalıktan kurtulduğunu sözlerine ekledi.

"Hastamız bundan sonra böyle problem yaşamayacak"

Operatör Doktor Gökbel, testlerde belirledikleri; görme sinirlerine baskı yapan iyi huylu kitlenin, beyin içindeki şah damarlarının etrafını da sardığını ifade etti.

Ameliyattan sonraki izlenimlerde hastanın görmesinin çok net şekilde düzeldiğine işaret eden Gökbel, "Tümörü tamamen temizledik. Yapışık damarların ve görme sinirinin etrafındakileri çıkardık. Hastamız bundan sonra böyle problem yaşamayacak. Hastamız gayet mutlu." diye konuştu.

Aykut Gökbel, tümörün büyüklüğü, önemli beyin içi dokularının varlığı, damarlar ve sinirlere baskı yapması nedeniyle bu tür ameliyatların zorluk derecesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 3 saat süren açık ameliyatta mikroskobik, mikrocerrahi ve navigasyon eşliğinde tümörün tamamını çıkardıklarını aktaran Gökbel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir beyin dokusunda, beynin büyük damarlarında veya görme sinirlerinde herhangi bir zarara neden olmamış. Ameliyatımızda başarılı şekilde tümörü tamamen temizledik. Hastanın tümörü görme sinirine çok baskı yapmış, 6,5 santim yani ortalama portakal büyüklüğündeydi. Bu, görme sinirlerini yaylandırmış, şah damarlarını yana doğru genişletmiş. Koku alma sinirlerine de baskı yapmış bir tümördü."

Gökbel, bu tür hastalıkların tedavisinde erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı.