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KOAH Hakkında Önemli Uyarılar: Her 10 Yetişkinden Biri KOAH Hastası

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Bozüyük Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şule Yıldız, her 10 yetişkinden birinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğunu belirtti. Tütün kullanımı ve hava kirliliği gibi etkenlerin hastalığı tetiklediği vurgulandı.

10 yetişkinden biri KOAH hastası

Tütün ve tütün ürünleri KOAH'ı tetikliyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şule Yıldız

"İç ve dış ortamda odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanlarının solunması da KOAH'a sebep olmaktadır"

"Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın, soluduğunuz havayı temiz tutun, düzenli ve dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın"

BİLECİK - Bozüyük Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şule Yıldız, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, "Yapılan araştırmalara göre her 10 yetişkinden biri KOAH hastası" dedi.

KOAH'ın öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi kalıcı semptomlarla seyreden, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldız, bu hastalığın ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yapılan araştırmalara göre her 10 yetişkinden birinin KOAH hastası olduğunu söyleyen Dr. Yıldız, "KOAH'ta yetersiz tanı önemli bir sorundur. Hastaların yüzde 60 ila 85'i halen tanı almamış durumdadır. İç ve dış ortamda odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanlarının solunması da KOAH'a sebep olmaktadır. Bunun yanında yetersiz beslenme ve çocuklukta geçirilen akciğer enfeksiyonları da hastalığa zemin hazırlayabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hastalığın tanı ve tedavisi

Hastalığın tanısında nefes ölçüm testi uygulandığını belirten Uzm. Dr. Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Solunum fonksiyon testi olarak isimlendirilen bu test, solunum yolundaki darlığı ve hava akımındaki azalmayı tespit etmektedir. KOAH'ın bireysel tedavisinde inhaler dediğimiz nefes açıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, hastanın nefes darlığını azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Ayrıca, hastalığın seyrini değiştirecek alevlenmelerden ve zatürreden korunmak için grip ve zatürre aşılarının yapılması gerekmektedir."

"Tütün ürünlerinden uzak durun"

Hastalığın ilerleyen aşamalarında solunum yetmezliği gelişen hastaların evde oksijen tedavisi ya da solunum cihazları kullanmaya ihtiyaç duyabildiğini belirten Dr. Yıldız, akciğer rehabilitasyonunun da hastaların günlük yaşamlarını daha kaliteli hale getirdiğini söyledi. Yıldız, "Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın, soluduğunuz havayı temiz tutun, düzenli ve dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın. Havamızı koruyalım, KOAH'sız bir yaşam sürelim" dedi.

KOAH Hakkında Önemli Uyarılar: Her 10 Yetişkinden Biri KOAH Hastası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Sağlık
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