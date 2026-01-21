Klinik Psikolog Ebru Şalcıoğlu: Çocukluk gerçek dünyadan çıktı, ekranın içine hapsoldu

Klinik Psikolog Ebru Şalcıoğlu, İyilik İyileştirir programında çocukların gelişim sürecini etkileyen dijital faktörleri ve ebeveyn tutumlarını değerlendirdi. Sosyal medya, yapay zekâ ve ekran kullanımının çocuk psikolojisi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Şalcıoğlu, çarpıcı uyarılarda bulundu.

"16 YAŞINDAN ÖNCE ÇOCUKLAR BEYİN GELİŞİMLERİNİ TAM OLARAK TAMAMLAMIŞ DEĞİLLER"

Çocukların gelişim sürecine ilişkin bilimsel verileri paylaşan Şalcıoğlu, "16 yaşından önce çocuklar beyin gelişimlerini tam olarak tamamlamış değiller" dedi. Gerçek yaşam deneyimlerinin önemine dikkat çeken Şalcıoğlu, "Gerçek yaşam deneyimleri beyin gelişimini olumlu etkiler" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA BEYNİN GELİŞMESİ GEREKEN BÖLGELERİ İÇİN YETERLİ DENEYİM SUNMUYOR"

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Şalcıoğlu, dijital ortamların beyin gelişimi açısından yetersiz kaldığını belirterek, "Sosyal medya beynin gelişmesi gereken bölgeleri için yeterli deneyim sunmuyor" dedi. Sosyal medyada sürekli karşılaştırma yapıldığına dikkat çeken Şalcıoğlu, "Sosyal medyada hep daha iyisiyle karşılaştırma var" ifadelerini kullandı.

"KENDİ DUYGUSUNU TOLERE EDEMEYEN EBEVEYN ÇOCUĞUNA TABLETİ VERİR"

Ebeveyn tutumlarının çocukların psikolojik gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayan Şalcıoğlu, dijital çağın risklerine dikkat çekti. Yapay zekânın sosyal ilişkilerin yerini alamayacağını belirten Şalcıoğlu, "Yapay zeka sosyal ilişkinin yerini şimdilik tutamaz" dedi. Ekran kullanımına ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulunan Şalcıoğlu, "Kendi duygusunu tolere edemeyen ebeveyn çocuğuna tableti verir" sözleriyle ebeveynlere çağrıda bulundu.