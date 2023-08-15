KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Hastanede Hayatını Kaybeden Nadir Yeşilkaya Toprağa Verildi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nadir Yeşilkaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde toprağa verildi. Ballıkaya köyünde 15 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nden sonra sevk edildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 51 yaşındaki Nadir Yeşilkaya'nın cenazesi Ballıkaya köyüne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Yeşilkaya aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.