KKKA Hastalığı Nedeniyle Tokat'ta 1 Kişi Tedavi Altında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan bir kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi ediliyor. Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan hasta, tedavi sürecinin olumlu ilerlediği bildiriliyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 1 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 1 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne, 1 Ocak-1 Eylül tarihlerinde ise vücuduna kene yapışan 58 kişi başvurdu.

Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 55'i taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Sağlık
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Ünlü iş insanı borç listesi bırakıp hayatına son verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.