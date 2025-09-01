KKKA Hastalığı Nedeniyle Tokat'ta 1 Kişi Tedavi Altında
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan bir kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi ediliyor. Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan hasta, tedavi sürecinin olumlu ilerlediği bildiriliyor.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 1 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 1 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne, 1 Ocak-1 Eylül tarihlerinde ise vücuduna kene yapışan 58 kişi başvurdu.
Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 55'i taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.