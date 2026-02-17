Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Civil Arslan, "Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında da düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor." dedi.

Prof. Dr. Arslan, AA muhabirine, mevsimlerin ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi.

Halk arasında "kış depresyonu" ya da "mevsimsel depresyon" olarak bilinen mevsimsel affektif bozukluğa dikkati çeken Arslan, "Bunlarla ilişkili birçok nedenden bahsediliyor. Bir biyolojik iç saatimiz var. 'Biyolojik ritim' dediğimiz bir kavram var. Buna 'sirkadiyen ritim' de diyoruz. Mevsimlerin değişimiyle bunda bir kayma söz konusu olabiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında da düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor." ifadesini kullandı.

Arslan, melatonindeki artışın, gün içinde daha uykulu hissetmeye, uyku süresinin uzamasına ve artan yorgunluğa neden olabildiğini belirtti.

Kış depresyonundan korunma yöntemlerine ilişkin bilgi veren Arslan, "Kış döneminde gün ışığı azalmış oluyor ve bu dönemlerde gün ışığından daha çok yararlanalım istiyoruz. Evimizin, odamızın daha iyi aydınlatılmasını, mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirilmesini ve gün ışığından daha fazla yararlanılmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapılması önem taşıyor." dedi.

"Depresyon yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da etkileyebilir"

Kış depresyonu belirtilerinin, depresyonla benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklı olduğuna işaret eden Arslan, bu dönemde özellikle uykuya eğilimin arttığını, karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere karşı aşırı istek görülebildiğini bildirdi.

Arslan, bu nedenle dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, kış aylarında kişide kendini hüzünlü ve yorgun hissetme, uyku süresinin belirgin şekilde artması gibi belirtiler varsa mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Gerek görüldüğünde ilaç dahil olmak üzere çeşitli tedavi seçeneklerinin uygulanabildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Depresyonda en önemli ve en riskli durumlardan biri intihar düşüncesidir. Hasta kendisini umutsuz, çok çaresiz hissedebilir. Bazen ağır depresyon vakalarında bu duygular dayanılmaz bir psikolojik acıya dönüşebilir ve intihar düşüncesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle depresyon, mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir hastalıktır. Ayrıca depresyon yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da etkileyebilir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir ve eşlik eden diyabet, kalp hastalığı ya da hipertansiyon gibi kronik hastalıkların kontrolünü zorlaştırabilir."