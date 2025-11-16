Kış Depresyonu ile Baş Etmenin 3 Yolu

Artık kışa girmek üzereyiz ve karanlık daha erken çöküyor. Çoğumuz karanlıkta işe gidip geliyoruz ve bazen modumuz da daha düşük olabiliyor

Kendimizi normalden daha yorgun hissedebilir veya odaklanmakta da zorlanabiliriz.

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu ya da "kış depresyonu" herkesi etkileyebilir.

Günlük aktivitelerini sürdürmekte zorlananların doktora başvurmaları öneriliyor.

Bu geçişi daha hafif geçirenlerse, giderek kararan günlerle başa çıkmakta ve hatta onları sevmeye yardımcı olacak üç yolu aşağıda bulabilir.

1. Ne yapabileceğinize odaklanın

Psikolog Kari Leibowitz, ABD'de çoğunlukla havaların güzel olduğu bir kasabada büyüdüğü için kışı kısıtlayıcı ve huzursuz edici bulduğunu ancak Norveç'e seyahatinin, zihniyetini değiştirdiğini söylüyor.

Norveç kış mevsimi içinde neredeyse hiç gün ışığı olmayan günler yaşayan ülkelerden biri.

Bu ülkedeki insanların karanlık bir ruh haline kapılmak yerine, kar sporlarıyla ilgilenmekten, örgü örmeye ya da yemek pişirmeye kadar farklı hobiler edinerek, kış koşullarına uyum sağladıklarını gördü.

"Kışa, yılın fırsatlarla dolu bir dönemi olarak bakıyorlar" diyor.

Bu süreçte yapamadıklarından ziyade yapabileceklerine odaklanmayı öğrenmek, yaklaşımını değiştirmesinde etkili olmuş.

Kış yürüyüşleri, film geceleri, yeni bir tarif veya buz pateni yapabilecekleriniz arasında olabilir.

"Kışın yapılması daha zor olan şeylere odaklanıyoruz, oysa hava soğukken yapılması daha iyi hissettiren bir dizi aktivite var" diyor.

2. Daha fazla dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu kabul edin

İş ve sosyal hayatlarımız yoğunlaşmamasına rağmen neden bu kadar yorgun hissettiğimizi merak edebiliriz, ancak Kari, vücudumuzun kışın daha fazla dinlenmeye ihtiyacı olduğunu kabul etmemiz gerektiğini söylüyor.

"Yaz aylarında olduğu kadar üretken ya da aktif olmamak aslında daha iyi çünkü vücutlarımız biyolojik olarak kış aylarında dinlenmeye daha yatkın" diyor.

Tıpkı hayvanlar ve bitkiler gibi bizim de yavaşlamamız ve davranışlarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor.

Bir bitki araştırmacısı olan Dr. Em May Armstrong, önemli olanın daha fazla dinlenmek ile çok uyuşuk olmak arasındaki dengeyi tutturmak olduğunu söylüyor.

"Aktif uyku hali" olarak adlandırılan, daha yavaş ve dinlendirici bir yaşam tarzını, bizi zihinsel olarak meşgul etmeye devam eden faaliyetlerle harmanlamayı öneriyor.

Bu faaliyetler arasında örgü örmek, hasarlı kıyafetleri tamir etmek veya sizi gelecek yıla hazırlamaya yardımcı olacak aktiviteler olabilir.

"Bunlar, örneğin seyahat etmek veya kamp yapmak kadar hareket içermez ama yeniden güç toplamanız yardımcı olacağından farklı şekilde fayda sağlar."

3. Planlar yapın

Aile doktoru Gavin Francis'e göre, bu dönemde daha fazla dinlenmek doğal olsa da, bizi mutlu eden şeylere zaman ayırmak ve diğer insanlarla kaynaşmak da gerekli.

"Bizler çok sosyal hayvanlarız, yalnızlığa en alışık insan bile tamamen tek başına yaşamıyor. Hepimiz başkalarına bağlıyız" diyor.

Aktiviteleri önceden planlamayı, sizi iyi hissettiren kişilerle vakit geçirmeyi ve modunuzu yükseltebilecek etkinliklere katılmayı öneriyor.

Bunlar kararlı olduğunuz anlamına gelir ve modunuz düştüğünde bu sizi durduramaz.

"Kış geldiğinde de bu kişilerle daha fazla şey yapmak için planlar yapmaya başlayabilirsiniz" diyor.

Ruh halinizi iyileştirmek için iyi bir gece uykusu aldığınızdan emin olmak, çok fazla alkolden veya gece geç saatlere kadar süren partilerden kaçınmak ve sağlıklı beslenmek gibi basit şeylerin de önemli olduğunu söylüyor.

Ona göre, "Bunlar bilinmeyen şeyler değil, ancak kış boyunca iyi, sağlıklı bir sirkadiyen ritme ve sağlıklı bir fizyolojiye sahip olmak için gerçekten çok önemli."