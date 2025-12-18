Haberler

'Sabahları yorgun uyanmanın nedeni D vitamin eksikliği olabilir'

D vitamini eksikliği, kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanılamaması nedeniyle yaygın bir sağlık sorunu haline geliyor. Uzm. Dr. Nilufar İmanlı, belirtiler ve bilinçsiz kullanımın olası sonuçları hakkında uyarılarda bulundu.

KIŞ aylarında güneş ışığından yeterince faydalanılamaması, D vitamini eksikliğini yaygın bir sağlık sorununa dönüştürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nilufar İmanlı, sabahları yorgun uyanma, halsizlik, bağışıklık düşüklüğü gibi birçok belirtinin D vitamin eksikliğiyle ilişkili olabileceğini belirterek, bilinçsiz kullanım konusunda uyardı.

Soğuk havalarla birlikte kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi, D vitamini kaynağı olan güneşten yeterince yararlanamamasına neden oluyor. Bu durum, özellikle kış aylarında D vitamin eksikliğinin daha sık görülmesine yol açıyor. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nilufar İmanlı, D vitamini vücut için hayati bir hormon olduğunu dile getirdi.

'BELİRTİLERİ SESSİZ OLABİLİR'

D Vitamini eksikliğinin her zaman belirgin şikayetlerle ortaya çıkmadığını belirten Dr. İmanlı, "Sabahları yorgun uyanma, kas ve eklem ağrıları, kas krampları, sık geçirilen viralenfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların ağır seyretmesi D vitamin eksikliğinin habercisi olabilir. Aynı zamanda duygu durum dalgalanmaları ve depresif ruh hali de bu tabloya eşlik edebilir" dedi. D vitamini en ekonomik ve en etkili kaynağının güneş olduğunun altını çizen Dr. İmanlı, "Bunun yanında somon, ton balığı, palamut, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri de besin yoluyla destek sağlayabilir" diye konuştu.

'D VİTAMİNİNİN BİLİNÇSİZ KULLANIMI CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR'

D vitamininin bilinçsiz kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. İmanlı, "Aşırı D vitamini alımı kanda kalsiyum birikmesine, yani hiperkalsemiye neden olabilir. Bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı ve böbrek taşı gibi problemler görülebilir" ifadelerini kullandı.

D vitamini takviyesine başlamadan önce mutlaka kan düzeyinin ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Dr. İmanlı, "Kandaki düzeye göre uygun tedavi hekim tarafından planlanmalıdır. D vitaminiyağda eriyen bir vitamindir, bu nedenle yağlı besinlerle birlikte alınması emilimini artırır" dedi. D vitamini yalnızca bir vitamin olmadığını ifade eden Dr. İmanlı, "Aslında vücudumuzda üretilen en önemli hormonlardan biridir. Bu nedenle eksikliği mutlaka tedavi edilmeli, ancak tedavi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
