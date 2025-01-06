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Kış Aylarında Bronşiolit Tehlikesine Dikkat!

Kış Aylarında Bronşiolit Tehlikesine Dikkat!
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Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Prof. Dr. Ahmet Güzel, kış aylarında çocuklarda artan bronşiolit hastalığına karşı aileleri uyararak, erken müdahale ve tedavi yöntemlerinin önemini vurguladı.

Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, özellikle kış aylarında artış gösteren bronşiolit hastalığına karşı aileleri dikkatli olması konusunda uyardı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, havaların soğumasıyla, çocuklarda solunum yolu hastalıklarında hızlı bir yükseliş yaşanmaya başlandı. Bu dönemde, özellikle küçük yaştaki çocuklar arasında sıkça görülen ve viral enfeksiyonlar sonucu gelişen bronşiolit, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ciddi bir sağlık sorununa dönüşebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Güzel, solunum zorluğu, öksürük, morarma ve yüksek ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bronşiolitin, kış aylarında daha sık görüldüğünü ve erken müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle solunum sinsityal virüsü (RSV) ve influenzanın, bronşiolit ataklarını başlatan en önemli etkenler arasında yer aldığını vurgulayan Güzel, bronşiolit başlangıcının genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileriyle kendini gösterdiğini aktardı.

Güzel, "Bronşiolit, burun akıntısı ve öksürük gibi semptomlarla başlayarak, alt solunum yollarına indiğinde çocuklarda nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hastalık, özellikle 2 yaş altı çocuklarda, 6 aydan küçük bebeklerde daha ağır seyrediyor. Prematüre doğan çocuklar, kronik akciğer hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, risk grubunda." ifadelerini kullandı.

"Çocukların beslenmesine özen gösterilmesi ve ortamın nemlendirilmesi önemli"

Çocuklarda bronşiolit belirtilerinden bahseden Güzel, şunları kaydetti:

"Çocukta burun akıntısı, öksürükten sonra nefes almakta zorluk, dudaklarda morarma, ateşin 38 santigrat dereceyi geçmesi, beslenme problemleri veya hırıltılı nefes alma gibi durumlar gözlemleniyorsa, ailelerin hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekli. Hastalığın ilerleyebilme riskini azaltmak için çocukların beslenmesine özen gösterilmesi ve ortamın nemlendirilmesi de önemli."

Güzel, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan, prematüre doğan veya bağışıklık sistemi zayıf çocukların, bronşiolitten korunmak için influenza ve RSV aşısı yaptırmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Çocuklarda bronşiolit ataklarının başlaması halinde genellikle tedavinin evde yapıldığına işaret eden Güzel, "Ancak bazı durumlarda hastaneye yatış gerekebilir. Çocuklarda bu hastalık tedavi edilirken, özellikle oksijen desteği, sıvı takviyesi ve ateş kontrolü gibi önlemler, önemli rol oynar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Sağlık
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