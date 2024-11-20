Bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmalıyız? Uzm. Dr. Mediha Doğanay anlattı

Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Kış ayı gelirken bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Mediha Doağanay, "Kan değerlerine bakmamız gerekiyor. Hasta ile beraber öncelikle kan değerlerini inceliyoruz. Demir, demir eksikliği, ferritin depoları, B12 gibi sonuçlara bakıyoruz. 6 aylık kontrollerde kan ve kan değerlerimize baktıkça kan değerlerimiz, vitaminler, ağızdan aldığımız ya da damarsal yolla taktığımız birçok değişik vitaminlerle beraber bağışıklığımızı güçlendirmemiz lazım. Türkiye'de en fazla B12 ve D vitamini oldukça eksik. Bunları yerine koyduktan sonra bağışıklığımızı güçlendirmek yerinde olur. Kişiye özel tedaviler yapmamız lazım. Vitamin depoları eksikse ne kadar demir takviyesi verirsem vereyim onlar dolmaz." ifadelerini kullandı.