Üye Girişi
Haberler

Bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmalıyız? Uzm. Dr. Mediha Doğanay anlattı

Bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmalıyız? Uzm. Dr. Mediha Doğanay anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış ayı gelirken bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, kan değerlerinin kontrol edilmesinin önemine işaret etti. 6 aylık kontrollerde kan ve kan değerlerine bakmanın gerekli olduğunu ifade eden Doğanay, Türkiye'de en fazla B12 ve D vitamini eksikliği olduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi halinde bağışıklığın güçleneceğini vurguladı.

Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.


BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Kış ayı gelirken bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Mediha Doağanay, "Kan değerlerine bakmamız gerekiyor. Hasta ile beraber öncelikle kan değerlerini inceliyoruz. Demir, demir eksikliği, ferritin depoları, B12 gibi sonuçlara bakıyoruz. 6 aylık kontrollerde kan ve kan değerlerimize baktıkça kan değerlerimiz, vitaminler, ağızdan aldığımız ya da damarsal yolla taktığımız birçok değişik vitaminlerle beraber bağışıklığımızı güçlendirmemiz lazım. Türkiye'de en fazla B12 ve D vitamini oldukça eksik. Bunları yerine koyduktan sonra bağışıklığımızı güçlendirmek yerinde olur. Kişiye özel tedaviler yapmamız lazım. Vitamin depoları eksikse ne kadar demir takviyesi verirsem vereyim onlar dolmaz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! Sanık hemşireden ilişki itirafı
Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf yeni sektöre giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.