Kırşehir'de kanser tedavisi artık şehirde yapılabilecek

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; merkezi hekim ataması ile ilgili açıklamada bulunarak Kırşehir'de kanser tedavisi gören ve şehir dışına gitmek zorunda kalanların tedavilerinin şehirde yapılabileceğini söyledi.

İl Başkanı Ünsal; "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kırşehir'i ziyaretinde Milletvekili Necmettin Erkan ile birlikte hükümetimizin sağlık alanındaki yatırımlarını ve doktor atamalarını konuştuk ve bize destek vereceğini söylemişti" dedi. Sağlık Bakanlığı atamalarında Kırşehir'e atanan doktor kadrosunun içinde kanser tedavisi yapan tıbbi onkoloji ve hematoloji bölümlerinin doktorlarının artık Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi yapacağının müjdesini veren Ünsal açıklamasında; "10 uzman ve 72 pratisyen hekim olmak üzere 82 hekim Kırşehir'e atandı. Hemşehrilerimiz, kanser tedavisi için Ankara ve Kayseri gibi büyükşehirlere gidiyorlar. Yeni hekim kadrosu bir çok kanser türünün tanı ve tedavisi artık ilgili branş uzman hekimlerimiz sayesinde şehrimizde yapılacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR