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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Akredite Oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Akredite Oldu
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon belgesi aldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, sürecin 9 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesine, Tıp Eğitimi ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon belgesi verildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 9 yıllık bir emek ve gayretin sonucunu, başarıyla almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tıp fakültesinin 2022 yılında ilk mezunlarını verdiğini ve bu sayede akreditasyon sürecine başvuru hakkı kazandığını anlatan Karahocagil, "Biz inanmış bir ekip olarak bu yola çıktık. Süreçten dolayı heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Süreç biraz uzundu ama aslında bu işin ne kadar önemli olduğunu, bir çırpıda alınabilecek bir şey olmadığını gösteriyor. Artık biz öğrencilerimizi akredite bir tıp fakültesi diplomasıyla mezun etmiş olacağız. Onları uluslararası tanınırlığı olan bir tıp fakültesinden mezun etmenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek de akreditasyon sürecinde emeği geçenleri kutlayarak, gayretle kısa sürede belgenin alınması için çalışan üniversite yönetimi ve idarecileri de tebrik etti.

KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş ise aldıkları akreditasyon belgesinin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, belgenin üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Sayek, akreditasyon belgesini Karahocagil ve Güneş'e takdim etti.

Ayrıca, akredite sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi.

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Kaynak: AA / Serkan Güner - Sağlık
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