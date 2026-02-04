Haberler

Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı düzenlendi

Kırklareli'nde düzenlenen Kanserle Mücadele Konferansı'nda erken teşhisin önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, tütün kullanımından kaçınılması ve dengeli beslenmenin kanserle mücadeledeki rolüne dikkat çekti.

Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kanserle mücadelede erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Kanserle mücadelede tütün kullanımından uzak durulması ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Cerit, "Günümüz şartlarında kanserlerin yaklaşık üçte birinin, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir." dedi.

Kanser hastalığının dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Cerit, şöyle devam etti:

"Dünyada ve ülkemizde yaklaşık her 6 ölümden birinin, kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanmakta, 9 milyon kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Benzer seyir devam ettiği takdirde, 2040 yılında 30 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir. En sık görülen kanser türleri sırasında ise akciğer, meme, kolorektal, prostat, mide olarak karşımıza çıkmaktadır."

İl Sağlık Müdürlüğü Hematoloji Uzmanı Elif Aksoy ve diyetisyen İrem Güldalı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Sağlık
