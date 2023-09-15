Kırklareli'nde hayvan otlatırken rahatsızlanan kişi bulundu

Kırklareli'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ahmet Koç, hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından fark edilen durum üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koç, dere kenarında bulunarak hastaneye kaldırıldı.