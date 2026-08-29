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Kırklareli'nde Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Kırklareli'nde Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, gıda satış, toplu tüketim ve üretim işletmelerinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, gıda satış, toplu tüketim ve üretim işletmelerinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluk konuları kontrol edildi. Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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