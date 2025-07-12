Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 59 yaşındaki Halil Ağıl hayatını kaybetti. Bu yıl içinde kentte keneden ölenlerin sayısı 11'e ulaştı.

SİVAS'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk babası Halil Ağıl (59), hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Halil Ağıl'ın omzuna yaklaşık bir ay önce kene yapıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine getirilen Ağıl'ın omzundaki kene burada çıkarıldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ağıl, yakınları tarafından tekrar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Ağıl, dün hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Ağıl'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülpınar köyüne götürüldü. Kentte keneden bu yıl içinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti

Dizilerden etkilenip üretmeye karar verdi! Değerleri dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.