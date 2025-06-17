Kene kabusu büyüdü: Ölü sayısı 8'e çıktı
Sivas'ta kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 65 yaşındaki Köpük Meral, hayatını kaybetti. Kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M.'ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi.
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Öte yandan Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık