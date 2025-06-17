Kene kabusu büyüdü: Ölü sayısı 8'e çıktı

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M.'ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Öte yandan Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.