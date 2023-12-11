Kırıkkale'de Antibiyotikler ve Aşılar Hakkında Bilgilendirme Programı Düzenlendi

Kırıkkale'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda antibiyotikler, aşılar ve enfeksiyonlardan korunma konuları ele alındı. Programda uzmanlar, antibiyotik kullanımının önemini vurgulayarak, gereksiz kullanımın zararlarına dikkat çekti. Ayrıca, Kovid-19'un uzun süreli etkileri ve aşının önemi de konuşuldu.

Kırıkkale'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile İl Sağlık Müdürlüğünce, "Antibiyotikler, Aşılar ve Enfeksiyonlardan Korunmada Merak Ettikleriniz" programı düzenlendi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, MKE AŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen programın açılışında antibiyotiklerin bakterileri öldüren ve üremesini durduran ilaçlar olduğunu söyledi.

Bakterilerin doğru şekilde kullanılmadığında antibiyotiklere karşı direnç geliştirerek hayatta kalmayı öğrendiklerini anlatan Aksoy, "Antimikrobiyal direnç, tüm dünya için çok ciddi küresel bir sağlık tehdidi halini almış durumda. Her bireyin kendisi için alması gereken sorumluluk var ve bu sorumluluk bilincinde hareket etmesi gerekir. Bugün bunları hatırlayalım, sorularınızı kıymetli hocalarımız cevaplasınlar istedik." diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da viral enfeksiyonlar sırasında antibiyotik kullanmanın faydasının olmadığını söyledi.

Ailelerin her şeyin çabucak hallolmasını istediklerini belirten Kara, "Ne yazık ki tıpta, sağlıkta böyle kolay olmuyor. O nedenle doktora ' Antibiyotik, gerçekten gerekiyor mu?' sorusunu sormamız gerekiyor. Gereksiz kullandığımız antibiyotiklerin bizim için faydadan ziyade bir miktar zarar verme ihtimali var." dedi.

"Geç ve uzamış Kovid dediğimiz bir tablo var"

Kara, Kovid-19'un daha önce tanımadıkları bir virüs olduğunu dile getirdi.

Salgının aniden başladığını ve bazı şeyleri daha sonra öğrendiklerini anlatan Kara, şunları söyledi:

"Geç ve uzamış Kovid dediğimiz bir tablo var. Hastalığı geçirenlerin bir kısmında özellikle dikkat toplama ve hatırlamayla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Bazı kişilerde de çabuk yorulma görülebiliyor. Bunların büyük bir kısmı 6 ay ila 1 yıl içerisinde düzeliyor ama bir kısmı biraz daha uzayabiliyor. Bu kısımları daha yeni öğreniyoruz. O nedenle aşılar bu bakımdan çok önemli. Aşı olanlarda böyle bir ihtimalin olma olasılığı çok azalıyor. Ne yazık ki aşı olup hastalığı geçirenlerde de olabiliyor. Tek bildiğimiz, aşı olunmadıysa hastalığı çok ağır geçirip belki yaşamını kaybetme riski vardı."

Etkinlikte İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay da katılımcıların sorularını yanıtladı.