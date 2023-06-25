Keşan'da mücavir alanlarda ilaçlama çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mücavir alanlarda uçkun ve larvasit ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Erikli ve Yayla sahillerinde ilaçlama yaptığını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mücavir alanlarda uçkun ve larvasit ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Erikli ve Yayla sahillerinde ilaçlama yaptığını belirtti.

Halk sağlığını koruyucu önlemler alındığını aktaran Helvacıoğlu, "Mücavir alanlarımızdan Yayla ve Erikli sahilinde durgun sularda, rögarlarda uçkun ve larvasit, rodentisit ilaçlaması gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz belirledikleri takvime göre ilaçlama çalışmalarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda temizlik çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda tırpan, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini temiz ve ferah bir ortamda geçirmeleri için tedbir alındığını belirterek çalışmaların süreceğini kaydetti.