Haberler

Vücuduna tutunan kene ile yüzük takma merasimine katılan besici, tehlikeyi hiçe sayarak "Keneyi besiye aldık" dedi

Vücuduna tutunan kene ile yüzük takma merasimine katılan besici, tehlikeyi hiçe sayarak 'Keneyi besiye aldık' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta hayvancılık yapan Hadi Çelik, bacağına tutunan keneyi çıkarttırmayı erteleyerek arkadaşının yüzük takma merasimine katıldı. Merasim sonrası hastaneye giderek keneyi aldırdı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir besici, bacağına tutunan kene ile arkadaşının yüzük takma merasimi katıldı, keneyi hastaneye gitmeden önce saatlerce üzerinde taşıdı.

Olay, Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik'e arazide bulunduğu sırada kene tutundu. Arkadaşının yüzük takma merasimine gitmek için evden çıkan Çelik, bacağındaki kaşıntıyı fark edince ayağını kontrol etti. Bacağına tutunan keneyi gören Çelik, merasimi kaçırmamak için hastaneye gitmeyi erteledi. Daha önce de iki kez kene tutunan Çelik, çocukluk arkadaşının yüzük takma merasimine bacağındaki kene ile katıldı. Merasimin ardından hastaneye giden Çelik, keneyi sağlık ekiplerine çıkarttırdı.

"Yüzük merasimi bitene kadar keneyi besiye aldık"

Hayvancılıkla uğraştıkları için yıl boyunca sık sık keneyle karşılaştıklarını söyleyen Hadi Çelik, "Necip köyünde ikamet ediyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Küçükbaş hayvanlarımız var. Haliyle de arazideyiz. Arazide de bu yıl kene çok var. Kardeşime belki de 30'uncu kene yapışması olmuştur. Benim de bugün 3'üncü kene yapıştı. Bugün de arkadaşımın yüzük takması vardı. Kene aldırmayı erteledik. Yüzük takmadan sonra nasip olursa keneyi aldıracağız. Mecbur ne olursa olsun keneyle yüzük takmaya gideceğiz. Onun başka bir yolu yok. Arkadaşımın yüzük takmasına keneyle gideceğim. Sonra da hastaneye gidip aldıracağız. Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar keneyi besiye aldık. Keneyi iyice besledik. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var

Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var! İşte utanç listesi
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler
Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupon yapmışlar

Beşiktaş'ın 2 yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Kaç kupon yapmışlar
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

İlk 2 madde kabul edildi! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı