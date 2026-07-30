Kemik iliği biyopsisi Kırşehir’de yapılmaya başlandı

Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kemik iliği biyopsisi işlemi ilk kez başarıyla uygulanmaya başlandı. Daha önce bu işlem için Ankara ve Kayseri gibi çevre illere sevk edilen hastalar, artık tanı ve takip süreçlerini kendi şehirlerinde sürdürebilecek.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ufuk Gördük tarafından gerçekleştirilen kemik iliği biyopsisi sayesinde hematolojik hastalıkların tanı sürecinde önemli bir hizmet vatandaşların erişimine sunuldu. Kemik iliği biyopsisi; kansızlık (anemi), lösemi, lenfoma ve birçok kan hastalığının tanısında kullanılan en önemli yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Kırşehir'de ilk kez uygulanıyor olmasının riskli olduğu anlamına gelmediğini, bunun standart ve rutin bir tıbbi uygulama olduğunu belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ufuk Gördük, "Bizim için rutin ve standart olan bu işlem, hastalarımız için artık ulaşılması çok daha kolay bir hizmet olacak. Amacımız Kırşehir'de tanı ve tedavi standartlarını en üst seviyeye çıkarmak, hiçbir hastamızın yaşadığı şehirden ayrılmadan hak ettiği kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

Bugüne kadar kemik iliği biyopsisi için Ankara ve Kayseri'ye sevk edilen Kırşehirli hastalar, artık bu hizmete kendi illerinde ulaşabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı