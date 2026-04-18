Haberler

Kemalpaşa'da 2 aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Kemalpaşa'da 2 aile sağlığı merkezi hizmete girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan iki aile sağlığı merkezi, hayırsever Özdurakoğlu ailesinin katkılarıyla törenle açıldı. Vali ve İl Sağlık Müdürü, sağlık yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki iki mahallede yapımı tamamlanan 2 aile sağlığı merkezi törenle hizmete açıldı.

Hayırsever Özdurakoğlu ailesinin Çambel ile Halilbeyli mahallelerinde yaptırdığı aile sağlığı merkezlerinin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, Özdurakoğlu ailesinin geçmiş dönemlerde İzmir'in farklı noktalarına sağlık yatırımları kazandırdığını bu çalışmaların herkese örnek olması gerektiğini temenni etti.

İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul ise ilçeye kazandırılan yatırımların sağlık hizmetlerini daha da güçlendireceğinin dile getirerek, "İlimizde 395 aile sağlığı merkezi ve 1535 aile hekimliği birimi ile birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Kemalpaşa ilçemizde ise 14 aile sağlığı merkezi ve 44 aile hekimliği birimi ile 123 bini aşkın vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanı İbrahim Özdurakoğlu da "Tüm vatandaşlarımızın imkanları doğrultusunda bu tür hizmetlere katkı sunması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu çiftine teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Program, kurdele kesimi ve aile sağlığı merkezlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
ABD ile İran arasındaki yeni müzakere tarihi belli oldu

Savaş bitiyor mu? Yeni müzakere tarihi belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor

Bu takımı kim durduracak?
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki

2-2'lik beraberlik sonrası Sadettin Saran'a demediğini bırakmadı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu