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KDC'de ulusal diyalog süreci başlatıldı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, barış, toplumsal bütünlük ve devletin yeniden yapılandırılması amacıyla en fazla 3 ay sürecek ulusal diyalog sürecini başlattı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, barış, toplumsal bütünlük ve devletin yeniden yapılandırılması amacıyla en fazla 3 ay sürecek ulusal diyalog sürecini başlattı.

Tshisekedi, ulusa sesleniş konuşmasında, "Barış, Toplumsal Bütünlük ve Devletin Yeniden Yapılandırılması için Ulusal Diyalog" kapsamında görüşmelerin ülkenin 26 eyaletinde başlayacağını, ardından başkent Kinşasa'da ulusal toplantılar düzenleneceğini açıkladı.

Sürecin 3 ayı aşmayacağını belirten Tshisekedi, silahlı mücadeleyi sürdüren grupların ulusal diyaloğa siyasi aktör olarak katılamayacağını, 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun da "siyasi bileşen" olarak sürece dahil edilmeyeceğini dile getirdi.

Eyaletlerde yapılacak siyasi ve teknik istişarelere iktidar ve muhalefet temsilcileri, milletvekilleri, senatörler, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, dini kuruluşlar, geleneksel liderler ile toplumun farklı kesimlerinden temsilciler katılacak.

Görüşmelerde güvenlik sorunları, toplumsal gerilimler, arazi anlaşmazlıkları, eşitsizlikler, idari sorunlar ve kalkınmanın önündeki engeller ele alınacak. Eyaletlerde ortaya konulan öneriler, Kinşasa'daki ulusal toplantıların temelini oluşturacak.

Kaynak: AA
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