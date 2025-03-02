KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, vertigoyu anlamanın en kritik işaretini verdi

Haberler.com'a konuk olan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, vertigonun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Vertigonun, halk arasında genellikle bir hastalık olarak bilindiğini ancak aslında bir sonuç olduğunu belirten Doğan, bu rahatsızlığın birçok farklı sebepten kaynaklanabileceğini ifade etti.

Özellikle kadınlarda daha sık görülen vertigonun, iç kulakta bulunan denge organındaki problemlerden, merkezi sinir sistemi hastalıklarından veya çeşitli diğer sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğini söyleyen Doğan, hastaların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

MENİERE HASTALIĞI VE VERTİGO ARASINDAKİ BAĞLANTI

Vertigonun nedenleri arasında yer alan Meniere hastalığına da değinen Op. Dr. Muammer Doğan, bu hastalığın baş dönmesi, işitme kaybı, kulakta çınlama ve basınç hissi gibi belirtilerle kendini gösterdiğini dile getirdi. Meniere hastalığında baş dönmesinin uzun sürdüğüne dikkat çeken Doğan, hastaların özellikle stres, tuzlu gıdalar ve kafein tüketiminden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

VERTİGO HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vertigo rahatsızlığı yaşayan kişilerin günlük yaşamda bazı önlemler alması gerektiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Gürültülü ortamlardan uzak durulmalı. Ani hareketlerden kaçınılmalı. Baş dönmesi şikâyeti olan hastaların, kendilerini "itiliyormuş" gibi hissetmelerinin gerçek vertigoyu ayırt etmede önemli bir bulgu olduğu unutulmamalı. Her vertigo hastasına manevra tedavisi uygulanmaz; teşhis konulduktan sonra uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir."

Vertigo belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaları gerektiğini ifade eden Doğan, doğru teşhis ve tedavinin hastaların yaşam kalitesini artıracağını sözlerine ekledi.