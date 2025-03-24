KBB Uzmanı Dr. Cemal Hacı kimdir? Nereli, çalışmaları neler?

Yunanistan'da dünyaya gelen Dr. Cemal Hacı, Kulak Burun Boğaz (KBB) alanındaki uzmanlığı ve özellikle yüz estetiği konusundaki derin bilgisini uygulamalarıyla tanınan bir hekimdir. Eğitim süreci ve mesleki deneyimleri, onu Türkiye'nin saygın KBB uzmanlarından biri yapmıştır.

Eğitim ve Mesleki Gelişim Süreci

1987 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Dr. Cemal Hacı, eğitim hayatına Türkiye'de devam ederek 2005 yılında Pertevniyal Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kabul edilen Dr. Hacı, burada tıp eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 2011 yılında mezuniyetinin ardından, 2011-2016 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini almıştır.

Mecburi Hizmet Dönemi

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, 2016-2018 yılları arasında Ağrı Patnos İlçe Devlet Hastanesi'nde KBB uzmanı olarak mecburi hizmetini gerçekleştiren Dr. Cemal Hacı, bu dönemde farklı hasta profilleriyle çalışarak değerli deneyimler kazanmıştır.

Özel Sektörde Başarılarla Dolu Kariyer

2018 yılından itibaren Acıbadem Taksim Hastanesi'nde KBB uzmanı olarak görev yapmaya başlayan Dr. Cemal Hacı 2020 yılından beri Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesinde bulunan kendi muayenehanesinde hizmet vermektedir, burada özellikle burun estetiği (rinoplasti) ve yüz estetiği üzerine yoğunlaşmış ve kendi tekniklerini geliştirerek başarılı operasyonlar gerçekleştirmiştir. Diş sıkma (bruksizm) tedavileri ve genel KBB hastalıklarının tedavisi konularında da geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Uzmanlık Alanları ve Hasta Odaklı Yaklaşımı

Dr. Cemal Hacı, KBB hastalıkları tedavisinin yanı sıra, yüz estetiği ameliyatlarında kullandığı yenilikçi tekniklerle dikkat çekmektedir. Burun estetiği (rinoplasti) alanında doğal görünümler yaratmaya özen gösteren Hacı, ayrıca bruksizm tedavilerinde de başarılı çözümler sunmaktadır.

Hasta odaklı yaklaşımı ve cerrahi alandaki titizliği, ona hastaları ve meslektaşları tarafından güvenilir bir isim kazandırmıştır.

Dr. Cemal Hacı'nın Başarılı Kariyerine Dair Bir Özet

Dr. Cemal Hacı, Yunanistan'da başlayan hayat yolculuğundan Türkiye'deki başarılı kariyerine uzanan bir hekim olarak, KBB alanındaki uzmanlığı ve yüz estetiği konusunda geliştirdiği tekniklerle kendini kanıtlamıştır. Nişantaşı Hüsrev Gerede Cad. bulunan, şık ve huzur verici İstanbul Boğaz'ı manzaralı kliniğinde Dr. Hacı, sağlık ve estetiği birleştirerek hastalarına kapsamlı ve özgün bir hizmet sunmaktadır.

Basın Danışmanı: Eren Akaslan