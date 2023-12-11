Kazakistanlı hasta Antalya'da göz sağlığına kavuştu

Kazakistanlı bir hasta, Antalya'da yapılan bir operasyonla göz sağlığına kavuştu. 16 yıldır göz rahatsızlığı çeken ve son iki yıldır görme kaybı yaşayan hasta, mukosel tanısı konulduktan sonra tedavi edildi.

- Ülkesinde 'Göz tümörüsün' denilen hasta, ' Antalya'da 1,5 saate sağlığına kavuştu

16 yıldır göz rahatsızlığı çekiyor, son iki yıldır görme kaybı yaşıyordu

Mukosel tanısı konulan Kazakistanlı hasta, tedavisinin ardından yeniden görmeye başladı

ANTALYA - Kazakistan'da sol gözündeki büyümeye, doktorların 'kist, kanser olabilir' sözleriyle dünyası başına yıkılan 5 çocuk babası 55 yaşındaki Nurlan Karayev, mukosel tanısı konulan Antalya'da 1,5 saatlik bir operasyonla göz sağlığına yeniden kavuştu.

Kazakistan'ın Çimket kentinde yaşayan ve ticaretle uğraşan Nurlan Karayev'in, sol gözünde yaklaşık 16 yıldır çektiği rahatsızlık son 2 yıldır arttı ve görme kaybı yaşamaya başladı. Ülkesindeki hastanelere giden Karayev'e, gözünde' kist, tümör, kanser olabilir' denilerek tam bir tanı konulamadı. Bu ön tanılarla, büyük üzüntü yaşayan Karayev'in, bir akrabasının tavsiyesiyle Memorial Antalya Hastanesi'ne başvurdu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, tarafından tetkikler yapılan Karayev'in, orbita denilen yerinde bir mukosel olduğu belirlendi. Yaklaşık 1.5 saatlik bir operasyonla Karayev'in, endoskopik sinüs cerrahisi yöntemiyle göz arkasındaki kitle çıkarıldı. Gözüyle yeniden sağlıklı görmeye başlayan Karayev, mutlu bir şekilde ülkesine döndü.

"Şuan çok sağlıklı ve mutluyum"

55 yaşındaki 5 çocuk babası Kazakistan Çimkent Nurlan Karayev, sol gözündeki rahatsızlığın 16 yıl önce başladığını ama son iki yıldır şikayetlerinin arttığını ve gözünün şişmeye başladığını ifade etti.

Ülkesindeki doktorların tam bir tanı koyamadığını, 'kist, tümör, kanser şüphesi var' diyenlerin olduğunu hatırlatan Karayev," Artık görme kaybı yaşamaya başlamıştım. Ameliyatın ardından hemen gözüm düzelmeye ve görmeye başladım. Kendimi daha iyi hissediyorum. Gözümde onkolojik bir şey olmadığı için çok rahatladım. Çünkü göz kanseri gibi söylemlerden korktum. Ailemle ne yapacağız diye konuştuk. Eşim, akrabalarım üzüldü. Şuan çok iyiyim ve mutluyum" dedi.

"Beyne doğru ilerlerdi"

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, Kazakistan'dan gelen hastasının kendilerine görme kaybı ve gözde kitle şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Yaptıkları tetkiklerde Karayev'in gözünde ciddi derecede görme kaybı olduğunu belirlediklerini kaydeden Uysal, " Tomografi ve MR'lar çekildi. Gözün arkasında orbita dediğimiz yerde kitle olduğu görüldü. Ona yönelik tedaviye başlandı. Bu tedavi olmasaydı, kitle görme sinirine bastığı için muhtemelen göz kör olacaktı. Aynı zamanda bu mukosel beyine doğru ilerleyecekti, daha büyük hasarlar verecekti" diye konuştu.

"Mukosel"

Hastaya mukosel tanısı konduktan sonra tedaviye başladıklarının altını çizen Uysal," Sonra cerrahi olaraktan endoskopik sinüs cerrahisi var. Burundan girilerek göz arkasındaki kitleye ulaşıldı. Göz, orbita dediğimiz alandaki kitle çıkarıldı. Operasyonumuz 1.5 saat sürdü. Hastamızın şuan sağlık durumu gayet iyi. Artık sadece takip sürecimiz olacak" dedi.