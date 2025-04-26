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Kayseri'de Ebeler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de Ebeler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Ebeler Haftası dolayısıyla ebelerle bir araya gelerek normal doğumun önemine dikkat çekti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Ebeler Haftası dolayısıyla ebelerle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Erşan, ebelerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının öncelikli hedeflerinden biri olan normal doğuma teşvik konusunda ebelerin rolüne dikkati çeken Erşan, şunları kaydetti:

"Normal doğum, hem anne hem de bebek sağlığı açısından birçok fayda sağlıyor. Doğal sürecin desteklenmesi, doğum sonrası iyileşmenin daha hızlı olması ve anne bebek bağının güçlenmesi gibi önemli avantajları beraberinde getiriyor. Ancak bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için doğru yönlendirme, güven verici bir yaklaşım ve sürekli destek büyük önem taşıyor. İşte bu noktada siz ebelerimiz devreye giriyorsunuz. Gebelerin doğum korkularını azaltmak, onları bu sürece hazırlamak ve doğuma dair olumlu bir algı oluşturmak sizin rehberliğinizde mümkün oluyor. Hepinize yürekten teşekkür ediyor, haftanızı kutluyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
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