Haberler

Kayseri'de CAD/CAM Dijital Protez Üretim Sistemi hizmete girdi

Kayseri'de CAD/CAM Dijital Protez Üretim Sistemi hizmete girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CAD/Cam Dijital Protez Üretim Sistemi'nin Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hizmete başladığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CAD/Cam Dijital Protez Üretim Sistemi'nin Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hizmete başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilgisayar destekli tarama, tasarım ve üretim teknolojisiyle protezlerin daha hızlı, hassas ve yüksek kaliteyle hazırlanacağını belirtti.

Bir tıp hekimi olarak modern sağlık yatırımının şehre kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, yatırımda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik'e, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, milletvekillerine, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı