Kayseri'de CAD/CAM Dijital Protez Üretim Sistemi hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CAD/Cam Dijital Protez Üretim Sistemi'nin Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hizmete başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilgisayar destekli tarama, tasarım ve üretim teknolojisiyle protezlerin daha hızlı, hassas ve yüksek kaliteyle hazırlanacağını belirtti.

Bir tıp hekimi olarak modern sağlık yatırımının şehre kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, yatırımda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik'e, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, milletvekillerine, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.