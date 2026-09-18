Kayseri'de 1. Erciyes İmmünoloji Kongresi başladı

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Erciyes İmmünoloji Derneği (ERİM) ile Erciyes Üniversitesi İmmünoloji ve Transplantasyon Kulübü işbirliğinde düzenlenen 1. Erciyes İmmünoloji Kongresi başladı.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki kongreye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Bir Sistem Bin Klinik: İmmünolojinin Disiplinlerarası Yüzü" temasıyla düzenlenen kongre, yurt içinden ve dışından alanında yetkin 46 davetli akademisyeni, hekimleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirdi.

Kongrede yapılan sunumlarla primer immün yetmezlikler, nöroimmünoloji, nefro-immünoloji, hemato-immünoloji, transplantasyon immünolojisi, dermato-immünoloji, oküler immünoloji, jineko-immünoloji, immüno-geriatri ve temel immünoloji başlıkları disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınıyor.

Organizasyon koordinatörü Ahmet Yasin Bulut, tıp ve sağlık bilimleri alanında gerçekleştirilen en kapsamlı bilimsel buluşmalardan biri olan kongrenin 20 Eylül'de sona ereceğini belirtti.

Kaynak: AA