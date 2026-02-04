Kars'ta kar nedeniyle ulaşılamayan çocuklar paletli araçla taşındı
Akyaka ilçesinde yoğun kar nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşamadığı ateş ve nefes darlığı şikayeti olan iki çocuk, Mehmetçik tarafından paletli kar üstü aracıyla evlerinden alınarak sağlık hizmetlerine teslim edildi.
KARS'ın Akyaka ilçesinde kar nedeniyle sağlık görevlilerinin ulaşamadığı ateş ve nefes darlığı şikayeti bulunan 2 çocuk, Mehmetçik tarafından paletli kar üstü personel taşıma aracı ile taşındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Kars'ın Akyaka ilçesindeki İbiş köyünde ateş ve nefes darlığı problemi yaşayan iki çocuğumuz, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar üstü personel taşıma aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık