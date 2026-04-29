Karnında 8 kiloluk böbrekle yaşayan hasta, 30 dakikalık ameliyatla sağlığına kavuştu

Gaziantep'te yaşayan genetik polikistik böbrek hastası Mustafa Doğan, giderek büyümeye devam eden ve 8 kiloyu aşan böbreğinden Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan 30 dakikalık ameliyatla kurtuldu. Ameliyat sonrası karnındaki yükten ve şişlikten kurtulan Doğan, "Şu an kuş gibi rahatladım, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Doğan, yıllardır genetik polikistik böbrek hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığı nedeniyle işlevini yerine getiremeyen böbrek 50 santim büyüklüğünü ve 8 kilo ağırlığını aşmaya başladı. Karnındaki şişlik ve ağırlık giderek artan, diğer organları da tehlikeye giren Mustafa Doğan, son olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doğan, hastanede Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay ile Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel tarafından muayene edildi. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından riskli bir ameliyatla 50 santim büyüklüğünü ve 8 kilo ağırlığını aşan böbreğin alınmasına karar verildi. Ameliyata alınan Doğan, yaklaşık 30 dakika süren operasyonun ardından karnındaki şişlik ve yükten kurtularak kısa sürede sağlığına kavuştu. Doğan'ın, nakil olana kadar diyalize girmeye devam edeceği öğrenildi.

"Böbreği çok büyüten, tamamını kistlerle dolduran ilginç bir hastalık"

Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay, "Genetik Polikistik böbrek hastalığı dediğimiz bir böbrek hastalığı var. Bu hastalık böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri. Bu hastalık genetik bir sebep nedeniyle böbreği çok büyüten, tamamını kistlerle dolduran ilginç bir hastalık. Erken tanıda tedavi edilebilir ama gecikme durumunda diyaliz tedavisi kaçınılmaz oluyor. Böbrek çok büyük olduğu ve riskli olduğu için bu tür operasyonları yapan hekim ve merkez sayısı az. Biz de muayeneden sonra hastamıza böbreği çıkarmayı teklif ettik. Yücel hocamızın operasyonu gayet başarılı geçti. Ameliyat çok kısa sürdü ve hastamızın karnından yaklaşık 50 santim uzunluğunda, 8 kilo ağırlığında bir böbrek çıkardık. Sonrasında da hastamızda ciddi bir rahatlama sağladık. Bu operasyon hastamızı rahatlatmakla beraber hemodiyalizden kurtarmayacak ama gelecekte nakil tedavisi için büyük bir fırsat sunacak" dedi.

"Ameliyatımız 20-25 dakika sürdü, bu kadar büyük bir böbrek için bu çok iyi bir süre"

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel ise operasyonun çok kısa sürdüğünü belirterek, "Hastamız polikistik böbrek hastası. Bu hastalıkta böbrekler normalden çok daha fazla büyüyor. Bu hastamızda da 50 santim uzunluğuna kadar gelmişti. Böbrek bu kadar büyüyünce diğer organlara da bası yapıyordu. Hastanın nefes almasını dahi engelliyor, bağırsak alışkanlıklarını, beslenmesini bozuyordu. Bizim ameliyatımız 20-25 dakika sürdü. Bu kadar büyük bir böbrek için bu çok iyi bir süre. Yılların verdiği tecrübe ve hastanemizin sunduğu imkanlar sayesinde bu operasyonu yaptık. Hastamızın durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.

"Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum"

Yıllar sonra karnındaki şişlik ve ağırlıktan kurtulduğunu söyleyen Mustafa Doğan da, "Ben yıllardır böbrek hastasıyım. Ameliyat sonrası kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Daha önce nefes alamazdım, yürüyemezdim. Böbrek diğer organlarımıza baskı yapardı. Karnımda 8 kiloluk böbrek vardı. Yani yıllardır hamile bir kadın gibi şişliğim vardı. Doktorlarımız ve hastanemize teşekkür ediyorum. Yani normal bir böbrek yarım kilo bile yoktur ama benimki 8 kiloyu aşmıştı. Yürürken, eğilirken, doğrulurken, lavaboya giderken çok zorlanırdım. Şimdi daha iyiyim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı