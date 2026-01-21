Haberler

Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan KOAH Hastası Kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan 70 yaşındaki KOAH hastası K.Ç., UMKE ekiplerinin paletli aracı ile evinden alınıp hastaneye ulaştırıldı. K.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu köyde mahsur kalan KOAH hastası K.Ç. (70), UMKE ekiplerinin paletli araçla yürüttüğü çalışmayla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan KOAH hastası K.Ç.'nin solunum sıkıntısının artması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun kapanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Koordinasyon Merkezi tarafından UMKE ekibi görevlendirildi. UMKE ekipleri, normal araçların ilerleyemediği yolda tam paletli araçla köye ulaştı. Ekipler, K.Ç.'ye evinde ilk müdahaleyi yaptı. Paletli araçla köyden çıkarılan K.Ç., ana yolda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansına nakledildi. Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.Ç. tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
