Paramedik, Kar Yağışının Etkili Olduğu Köyde 90 Yaşındaki Hastayı Kucağında Ambulansa Taşıdı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde paramedik Yusuf Kılıç, kar yağışında yürüyemeyen 90 yaşındaki bir hastayı kucağında ambulansa taşıyarak yardım etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KARAMAN'da paramedik Yusuf Kılıç, kar yağışının etkili olduğu köyde 90 yaşındaki hastayı kucağını alarak ambulansa taşıdı.

Kar yağışının etkili olduğu Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyüne ihbara giden sağlık ekipleri, karlı yolu aşarak 90 yaşındaki hastaya ulaştı. Sağlık ekibinden paramedik Yusuf Kılıç, karda yürüyemeyen hastayı kucağını alarak ambulansa taşıdı. Bu anları, köydeki bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sanal medyada kısa sürede yayılan görüntülere, binlerce beğeni geldi.

