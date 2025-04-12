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Karla Mücadele: Hasta Paletli Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi

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Bolu'nun Gerede ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyünde düşerek yaralanan 58 yaşındaki Feriha Cansever, paletli ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla hastaneye götürüldü.

Bahçedere köyünde düşerek ayağından yaralanan 58 yaşındaki Feriha Cansever'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle normal ambulansla köye ulaşamayan ekipler, paletli ambulans kullandı.

Paletli ambulansla köye ulaşan sağlık personelince evde ilk müdahalesi yapılan Cansever, Gerede İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Sağlık
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