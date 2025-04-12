ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

ABD ve İran arasında tarihi görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Karla Kaplı Yolda Paletli Ambulans İle Yardım

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde düşerek ayağını zedeleyen 58 yaşındaki kadının yardımına paletli ambulans ile ulaşıldı. Ekipler, zorlu kış koşullarında hızlı müdahaleleriyle takdir topladı.

Ayağından yaralanan kadının yardımına paletli ambulans ile yetiştiler

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı köy yolunda sağlık ekipleri, düşerek ayağını zedeleyen 58 yaşındaki kadının yardımına paletli ambulans ile yetişti.

Gerede'nin Bahçedere köyünde evinden dışarı çıktığı sırada dengesini kaybederek düşen Feriha Cansever (58), ayağından yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, bölgeye paletli ambulansla ulaştı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Cansever, paletli ambulansla hastaneye sevk edildi. Cansever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin zorlu hava ve yol koşullarına rağmen hızlı müdahalesi takdir topladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.