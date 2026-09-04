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Karapınar'da Anne Sağlığı Etkinliği

Karapınar'da Anne Sağlığı Etkinliği
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Gelecek' etkinliği düzenlendi. Zekeriya Mustafa İvriz Aile Sağlığı Merkezi'nde gebelik, doğum ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Gelecek" konulu etkinlik düzenlendi.

Karapınar Zekeriya Mustafa İvriz Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, anne sağlığının önemi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinlikte katılımcılara anne sağlığının korunması, gebelik ve doğum sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ile sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Halk sağlığı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerin, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında farklı konu başlıklarıyla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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