Karamürsel'de Ambulans Kazası: Hasta ve Sağlık Görevlisi Yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada, ambulans içerisinde bulunan hasta ve sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlisi yaralandı.

Yalova'daki özel bir hastaneden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastayı taşıyan C.T. (39) idaresindeki 77 ABD 474 plakalı ambulans ile N.B.Y. (20) yönetimindeki 06 CAR 637 plakalı otomobil, D-130 kara yolu İzmit istikameti Kayacık Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sağlık görevlisi B.Y. (22) ile hasta E.E. (61), kaza mahalline gönderilen ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.