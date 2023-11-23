Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Yurdakul, diş hekimlerinin önemine dikkat çekti ve ağız ve diş sağlığı sorunlarının birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtti.

Karaman İl Sağlık Müdürü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yurdakul, diş hekimlerinin gününü kutladı.

Yurdakul, vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının arasında en sık görülenlerin başında ağız ve diş hastalıkları geldiğini belirtti.

Ağız ve diş sağlığı sorunlarının şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasında da rol oynadığını aktaran Yurdakul, diş hekimlerinin ise bu konularda profesyonelliklerinin, şefkat ve merhametlerinin insanların hayatında fark oluşturduğunu kaydetti.