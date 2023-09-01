Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı 3. toplantısı Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği sunumla başlayan toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nce bağımlılıkla mücadele hususunda yürütülen çalışmalara ilişkin sunumları ile devam etti. Vali Sarıibrahim'in değerlendirmesinin ardından kurul kararının alınması ile toplantı sona erdi.

Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Karaman Belediye Başkanı Vekili Eyüp Hüsamettin Aslan, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. - KARAMAN