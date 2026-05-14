Genç sağlıkçılar ev ev giderek kronik hastaların takibini yapıyor

Karakoçan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Evde Bakım Projesi ile ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek sağlık taraması yapıyor ve modern bakım tekniklerini uyguluyor.

Karakoçan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Evde Bakım Projesi" kapsamında ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek sağlık taramasından geçiriyor. Daha önceden gittikleri Avrupa stajında edindikleri modern bakım tekniklerini ilçedeki hastalara uygulayan öğrenciler, yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, mesleki eğitimlerini toplumsal faydaya dönüştüren sağlık meslek lisesi öğrencileri örnek bir projeyi hayata geçirdi. Karakoçan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Züber Bildirici ve Mesleki Teknik Öğretmeni Abdulkadir Güngör rehberliğindeki öğrenciler, ilçedeki yaşlı ve kronik hastaları evlerinde ziyaret ederek tıbbi destek sağladı. Ziyaretler kapsamında genç sağlıkçılar, hastaların tansiyon, nabız ve şeker ölçümlerini gerçekleştirerek sağlık durumlarını kayıt altına alıyor. Ölçümlerin yanı sıra hastaların kullandıkları ilaçların düzeni, kişisel temizlik ve genel hijyen kuralları hakkında hem hastalara hem de hasta yakınlarına uygulamalı bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Daha önce Ulusal Ajans desteğiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 21 gün boyunca "Demans Uygulamaları" üzerine staj yapan öğrenciler, Avrupa'da gördükleri modern bakım yöntemlerini Karakoçan'daki sahada uygulama fırsatı buluyor. Uluslararası sertifikaya sahip olan gençlerin bu faaliyeti, ilçedeki yaşlı vatandaşların sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına olanak tanırken, öğrencilerin de mesleki tecrübelerini pekiştirmesini sağlıyor. - ELAZIĞ

